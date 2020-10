BP réduit ses pertes mais reste à la merci de la faiblesse des cours

Le groupe estime toutefois que la reprise progressive de la demande de pétrole observée depuis le printemps devrait se poursuivre, notamment grâce à des signes de rebond de l'économie dans certains pays et aux mesures de soutien des gouvernements et des banques centrales.

Mais il prévient que le rythme de la reprise est "incertain" et dépend de l'évolution de la pandémie, alors même qu'une seconde vague touche de plein fouet l'Europe et les Etats-Unis.

Face à la crise, le groupe a mis en place un programme d'économies de 2,5 milliards de dollars d'ici 2021, ce qui passe par la suppression de 10.000 emplois dans le monde, soit 15% de ses effectifs. La majorité des suppressions de postes auront été réalisées d'ici la fin de l'année, précise le groupe.

Face à l'urgence climatique et une pression de plus en plus grande de la société et d'investisseurs, BP mène plus largement une vaste restructuration avec pour objectif d'être un groupe énergétique et non plus seulement pétrolier.

Le groupe a déjà annoncé vouloir multiplier par 10 ses investissements dans l'énergie à faible émission carbone et réduire la voilure dans l'exploration d'énergies fossiles.