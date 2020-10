«C’est Ramos qui tire le maillot de Lenglet en premier»: un enregistrement audio nourrit la polémique du Clasico

Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone, n’a toujours pas digéré la défaite samedi dans le Clasico face au Real Madrid. Dans un tweet, le Néerlandais parle d’une défaite injuste et s’en prend au VAR après le penalty accordé au Real à 1-1.

« Nous ne méritions pas de perdre le match », a écrit Koeman. « La décision d’accorder un penalty litigieux a eu une influence sur le résultat ».

Dans la foulée, le FC Barcelone s’est officiellement plaint de l’arbitrage auprès de la Fédération espagnole de football. En cause, toujours le fait qu’à 1-1, le Real Madrid s’est vu accorder un penalty pour une faute de Lenglet sur Ramos après l’intervention du VAR.

Ce lundi soir, la chaîne Deportes Cuatro a dévoilé un enregistrement audio qui risque d’énerver encore davantage Koeman et le Barça. Et pour cause, on peut entendre une discussion entre l’arbitre Juan Martinez Munuera et ses assistants. « C’est Ramos qui tire le maillot de Lenglet en premier », signale notamment un assistant de l’arbitre.