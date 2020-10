Nouvelles mesures contre le covid: il faudra entre 14 et 29 jours pour voir des effets

Tous les indicateurs sont à la hausse, et la pression dans les hôpitaux se fait sentir. Les opérations non urgentes ont été repoussées et des transferts s’organisent. Même si la prise en charge des patients Covid a évolué et que de nouveaux protocoles permettent de réduire le temps passé en soins intensifs et à l’hôpital, les lits se remplissent rapidement : « Si l’on poursuit au rythme de samedi (+40), on va droit dans le mur. D’autant qu’il est… certain qu’il faudra un « certain » temps pour que les mesures prises vendredi, samedi et dimanche aient des effets positifs sur les courbes. Combien de temps ? Cela fluctue entre 14 et 29 jours. Pourquoi 29 ? Parce que, lors de la première vague, les courbes avaient baissé le 10 avril… après 29 jours de confinement. Et ici, on vient de prendre des mesures moins drastiques », explique l’hôpital.

« Ouvrir des lits nécessite aussi d’avoir le personnel soignant disponible pour les encadrer, rappelle l’hôpital universitaire. L’appel aux médecins lancé vendredi a connu un très bon retour tandis que des formules pour le personnel infirmier sont mises en place avec des étudiants, des stagiaires, des pensionnés et des bénévoles. Sans oublier les infirmières qui reportent leurs congés, malgré un état de fatigue impactant ».