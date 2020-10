Le roi Albert II et la reine Paola ont reçu la princesse Delphine: «Après les tumultes vient le temps du pardon»

« Ce dimanche 25 octobre, un nouveau chapitre s’est ouvert, empreint d’émotions, d’apaisement, de compréhension et, également, d’espoir.

La Princesse Delphine a rencontré le roi Albert II et la reine Paola, apprend-on ce mardi matin via un communiqué du Palais Royal :

Notre rencontre s’est déroulée au Château du Belvédère, rencontre durant laquelle chacun de nous a pu exprimer, sereinement et avec empathie, ses sentiments et son vécu.

Après les tumultes, les blessures et la souffrance, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation. C’est le chemin, patient et parfois difficile, que nous avons décidé de prendre résolument ensemble.