Coronavirus en Belgique: le nombre de patients hospitalisés a presque doublé en une semaine

Les hôpitaux ont admis en moyenne 502 patients chaque jour entre le 20 et le 26 octobre. Sept jours plus tôt, le chiffre était de 267, soit une augmentation de 88 %.

Entre le 17 et le 23 octobre, 13.052 contaminations au coronavirus ont été détectées quotidiennement en moyenne (+38 %). Un pic de 18.574 nouvelles infections a été enregistré mardi dernier.

La progression est largement plus rapide dans les provinces de Flandres orientale (+90 %) et occidentale (+74 %), même si le nombre de cas par 100.000 habitants reste plus faible par rapport au sud du pays. La Flandre orientale compte 840 contaminations en 14 jours par 100.000 habitants, tandis que la Flandre occidentale dénombre 878 cas sur la même période.

Ce sont les provinces de Liège et du Hainaut qui ont diagnostiqué le plus grand nombre de contaminations en sept jours, à savoir respectivement 16.201 et 14.996. La progression de l’épidémie y a cependant diminué, avec +27 % et +37 % en une semaine.

Au cours de la période du 17 au 23 octobre, 21 % des 66.923 tests réalisés par jour se sont révélés positifs. Ce taux est cependant plus élevé notamment à Liège (37 %), en Communauté germanophone (36 %), à Bruxelles (29 %), à Namur, dans le Luxembourg et dans le Hainaut (28 %).

Le taux de reproduction du virus s’élève à 1,45 pour l’ensemble du pays, ce qui signifie que l’épidémie poursuit sa progression.