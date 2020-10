Ligue des champions: le PSG privé de quatre joueurs, dont Icardi et Verrati, contre Basaksehir

Le Paris Saint-Germain affrontera mercredi Basaksehir, en Ligue des champions, sans Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler et Leandro Paredes, blessés. Le club l’a confirmé mardi.

Julian Draxler, sorti blessé samedi contre Dijon, ne reprendra l’entraînement qu’après la trêve internationale, a annoncé le club, soit au plus tôt à la mi-novembre.

Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont toujours blessés. L’Italien « a repris la course hier (lundi) et son retour à l’entraînement collectif est programmé la semaine prochaine ». Icardi reprendra l’entraînement cette semaine, Paredes en fin de semaine.

Le PSG a perdu la semaine passée son premier match dans le groupe H 1-2 contre Manchester United. Basaksehir, le club de Nacer Chadli et Boli Bolingoli, a été battu 2-0 par le RB Leipzig.