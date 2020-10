Six équipes au repos forcé, Anderlecht se relance, le Standard trébuche: ce qu’il faut retenir de la 10e journée en D1A (vidéos)

Si le huis clos est redevenu la norme dès ce week-end en D1A, la situation sanitaire continue d’être préoccupante en Belgique. En raison des nombreux cas de Covid-19 détectés au sein de différents noyaux professionnels, trois rencontres de cette 10e journée ont été reportées à une date ultérieure : Eupen – Malines, Cercle Bruges – Excel Mouscron et Sporting de Charleroi – Waasland-Beveren. Compte tenu de l’évolution de la pandémie, ces six équipes – mises au repos forcé – devraient reprendre la compétition le week-end prochain. Si tout va bien…

Après deux semaines particulièrement difficiles avec des fins de rencontre compliquées, Anderlecht a décroché la victoire, vendredi soir, sur la pelouse de Courtrai (1-3). Cette fois, les Mauves sont parvenus à conserver leur avantage offert par Nmecha, à la réception d'un envoi de Zulj repoussé par Jakubech, et part un bel envoi de Percy Tau. Nmecha s’est même offert le luxe d’un doublé peu après l’heure de jeu. Le penalty de Mboyo en fin de rencontre n’étant finalement qu’un détail pour sceller le score. Si le Sporting est encore loin d’être un premier de classe avec 17 points sur 30, il n’en compte pas moins 8 unités de plus que la saison dernière à pareille époque. Ce qui est déjà satisfaisant avant d’aborder un programme corsé (Antwerp, Gand, Beerschot, Standard).

3) Bruges laisse l’Antwerp prendre la tête

Quatre jours après sa superbe performance au Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des champions (1-2), le Club de Bruges est retombé dans ses travers du début de saison en s’inclinant à OHL (2-1). Troisième défaite pour la bande de Philippe Clement en seulement dix rencontres. Un bilan auquel les Blauw en Zwart ne nous avaient plus habitués. Cette contre-performance laisse ainsi l’Antwerp prendre les commandes du championnat grâce à sa victoire dans le derby face au Beerschot (3-2). Bruges, de son côté, tentera de poursuivre sur sa belle lancée européenne face à la Lazio, avant de recevoir Malines samedi prochain.

4) Saint-Trond s’offre le scalp du Standard

Semaine noire pour le Standard. Défaits en Europa League par les Rangers (0-2), les Rouches ont mordu la poussière, ce dimanche, sur la pelouse de Saint-Trond (2-0). Les hommes de Philippe Montanier, qui doivent composer avec plusieurs cas de coronavirus, font ainsi la mauvaise opération du week-end alors que les Brugeois avaient, aussi, perdu des plumes. Les Canaris, eux, ont pu compter sur des réalisations de Nazo et De Ridder pour faire la différence et décrocher leur deuxième victoire de la saison. Tout en se donnant un peu d’air en bas de tableau. Pour les Liégeois, il faudra impérativement réagir, tant en C3 qu’en championnat, au risque de déjà se voir distancer…

3) Thorup joue un mauvais tour à Gand

Les semaines se suivent, les matches s’enchaînent et les défaites s’additionnent pour La Gantoise. Depuis la trêve internationale, les Buffalos viennent d’aligner trois défaites consécutives. La dernière en date : ce lundi face à Genk (1-2). Pour son retour à la Ghelamco Arena, Jess Thorup – limogé par la direction flandrienne en début de saison – a joué un vilain tour à son ancien employeur. Les Limbourgeois ont signé une victoire capitale, grâce à des buts de Bongonda et Hrosovky, qui leur permet de revenir dans le wagon de tête avec seize unités en dix rencontres. Gand reste dans le ventre mou avec seulement neuf unités au compteur. Pour le plus grand plaisir de l’entraîneur danois…