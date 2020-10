Standard: pas de nouveau cas de Covid-19, mais les Rouches seront privés de six joueurs à Benfica

Nouveau point de la situation concernant les cas de Covid-19 au Standard. Les joueurs ont passé un nouveau test ce lundi, au lendemain de la défaite à Saint-Trond. Les résultats sont tombés ce mardi et aucun joueur n’a été détecté positif. C’est ce qu’a communiqué le club ce jour.

En revanche, les six joueurs testés positifs la semaine dernière n’ont pas été retestés et seront donc indisponibles pour le déplacement à Benfica en Europa League. Pour rappel, les éléments en question sont Michel-Ange Balikwisha, Maxime Lestienne, Nicolas Raskin, Eden Shamir, Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba. Jan Van Steenberghe, l’entraîneur des gardiens, manquera également la rencontre. Également en raison d’un test positif.