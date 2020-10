Puces informatiques: AMD achète Xilinx pour 35 milliards de dollars

Ensemble, AMD et Xilinx "capitaliseront sur les opportunités émergeant des segments de croissance les plus importants du secteur, des centres de données aux jeux, en passant par les ordinateurs personnels, les communications, l'automobile, l'industrie, l'aérospatiale et la défense", souligne le communiqué.

AMD est un des leaders du secteur des semi-conducteurs, spécialisé notamment dans les processeurs pour les ordinateurs des particuliers, les serveurs et les jeux.

Ses revenus ont augmenté cette année, dopés par la hausse de la demande pour les ordinateurs et les jeux vidéos, elle-même nourrie par la pandémie de coronavirus ayant conduit au confinement.

Un mariage avec Xilinx, fondé en 1984, lui permet de devenir un acteur important sur le créneau des processeurs programmables (FPGA, Field-Programmable Gate Array). Xilinx dispose notamment de systèmes de calculs adaptatifs permettant de répondre aux exigences d'infrastructures de la technologie 5G.

Le groupe est aussi propriétaire d'une plateforme de calcul adaptative baptisée Versal, qui repose sur l'idée que le matériel et les logiciels d'accélération peuvent changer en fonction des charges de travail pour les centres de données, l'automobile, les industries câblées et la défense par exemple.

Le nouveau groupe aura au total 13.000 ingénieurs et dépensera plus de 2,7 milliards de dollars par an en recherche et développement, ce qui lui permettra "de fournir une offre de produits et des solutions spécifiques encore plus solides". Il estime pouvoir faire, après 18 mois, 300 millions de dollars d'économies par an.

La transaction, validée par les conseils d'administration des deux groupes, doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence. Elle devrait être finalisée d'ici fin 2021.