La Belgique détient désormais le plus haut taux de contaminations d’Europe selon l’ECDC

La Belgique est désormais le pays européen qui détient le plus haut taux de contaminations au coronavirus par rapport à sa population, indiquent mardi les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Le Luxembourg est 3e sur la liste de l’ECDC, mais reste loin derrière avec 760,4 cas diagnostiqués par 100.000 habitants en 14 jours. Viennent ensuite la Slovénie (732,8) et les Pays-Bas (694,1).

La République tchèque reste cependant le pays européen où l’épidémie fait le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. En deux semaines, le Covid-19 y a causé 12,3 décès par 100.000 habitants. Avec un chiffre de 5,8, c’est la Belgique qui a le second taux de mortalité le plus élevé d’Europe.

L’ECDC collecte des données concernant les 27 pays de l’Union européenne ainsi que d’autres pays membres de l’Espace économique européen (EEE), à savoir la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et le Royaume-Uni.