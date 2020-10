Caterpillar reste affectée par le ralentissement économique mondial

Il a certes vu son bénéfice net fondre de plus de moitié sur un an, à 668 millions de dollars, mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le groupe a gagné 1,22 dollar, contre 1,12 dollar anticipé en moyenne par les marchés financiers, selon un communiqué.

Le fabricant d'engins de chantier et de construction a annoncé mardi des résultats trimestriels qui ont déjoué les pronostics les plus optimistes.

Affecté par une baisse des volumes de ventes, le chiffre d'affaires a pour sa part plongé de 23% à 9,88 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 9,80 milliards escomptés.

Caterpillar est considéré comme un baromètre de l'économie réelle parce que ses engins, matériels, équipements et services -- pelleteuses, pelles électriques comme hydrauliques etc. -- sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité dépendant de la conjoncture. C'est le cas de la construction d'infrastructures et de bâtiments, des travaux de terrassement, de l'entretien des voies et traverses ainsi que du secteur minier.