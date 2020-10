Ligue des champions: couvé à Manchester City, Angelino éclot à Leipzig

« Son premier but, on s’approche de la classe mondiale », a lâché son entraîneur Julian Nagelsmann, qui a fait de lui l’un de ses hommes de base depuis son arrivée en janvier dernier, en prêt du club de Pep Guardiola.

Cette confiance, l’ancien international espoir espagnol, reconnaissable sur le terrain à son crâne rasé, l’apprécie plus que tout : « A moi, qui avais très peu joué à City, Nagelsmann m’a fait confiance dès le premier jour », a-t-il témoigné en août, pendant le Final-8 de Ligue des champions.

« Ici on m’a permis de m’exprimer, on ne te limite pas, on te laisse faire ce que tu as envie de faire », ajoute-t-il. « Nous croyons aux idées de notre entraîneur, nous aimons la façon dont il nous fait jouer ».