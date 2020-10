Bruxelles zone 30: les nouveaux panneaux placés début novembre

Les équipes de Bruxelles Mobilité commenceront à faire placer, à partir de la semaine du 9 novembre et jusqu’au 31 décembre, 1.350 panneaux de limitation à 50km/h, indiquant les exceptions au régime général du 30km/h qui entrera en vigueur dans la capitale en janvier prochain. Le travail sera effectué progressivement quartier par quartier, en démarrant par le nord de la capitale. Des panneaux « entrée en agglomération » seront également placés aux limites régionales et découverts la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

«La ville 30 se met en place. Ces aménagements en sont les premiers signes concrets. La Région et les 19 communes agissent ensemble pour une ville plus sûre et apaisée pour tous ses usagers grâce à une signalisation routière plus lisible», a commenté mardi la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.