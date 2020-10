Tribunal de l'entreprise Bruxelles - Les grèves de l'été 2018 ne sont pas imputables à Ryanair, selon l'avocat de la compagnie

"La cause commune de cette action en réparation collective introduite par Test Achats ce sont les grèves, et elles ne sont pas imputables à Ryanair", a ainsi estimé Me Hakim Boularbah, l'avocat de la compagnie low cost. "En quoi les grèves sont-elles une faute de Ryanair? Il aurait fallu faire une action contre les syndicats", s'est-il exclamé, lors de cette troisième audience portant sur la question de la recevabilité d'une telle action en réparation collective.

Ryanair la conteste sur le fait que la cause commune est la grève et qu'elle n'est pas imputable à sa cliente, après avoir également développé auparavant que cette action n'est pas recevable devant un tribunal belge et que seul un tribunal irlandais est compétent pour juger la compagnie aérienne.