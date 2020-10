Coronavirus à Bruxelles: «D’ici une semaine, nous serons contraints de faire des choix», prévient le directeur des Cliniques de l’Europe

Le directeur des Cliniques de l’Europe Peter Fontaine a tiré la sonnette d’alarme, mardi. Le nombre des admissions continue d’y grimper et il estime que les transferts de patients vers la Flandre ne seront bientôt plus possibles.

« Aujourd’hui, nous comptons déjà plus de 110 patients Covid dans nos hôpitaux », explique M. Fontaine. « Aucune décision n’a été prise pour stopper les contacts sociaux, qui sont encore très élevés. Nous ne voyons par exemple pas d’impact de la décision prise le 7 octobre de fermer les cafés à Bruxelles. Cela aurait déjà dû être le cas. »

Sans réaction, les hôpitaux flamands seront saturés d’ici une semaine et l’option de transférer des patients n’existera plus, estime-t-il. « Nous serons alors contraints de faire des choix, et pas seulement dans les services Covid. »