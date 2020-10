Ruud Vormer s’exprime avant le match contre la Lazio: «Si nous réalisons un bon résultat, nous serons sur la bonne voie»

Tout comme ses équipiers, Vormer attend les résultats de son test au coronavirus. « Je n’ai encore rien entendu et j’aimerais savoir si je suis négatif. Nous le saurons ce mardi soir », a déclaré le Néerlandais. « Dans tous les cas, tout le monde est prêt. »

De nombreux joueurs de la Lazio, dont Ciro Immobile et Luis Alberto, ne se seraient pas entraînés mardi à cause d’un test positif au coronavirus selon les médias italiens. « Nous avons connu la même chose avant d’aller au Zenit. Leurs remplaçants seront tout aussi bons », a ajouté le capitaine brugeois.

Vormer a reconnu que le Club avait une occasion en or de débuter sa campagne européenne par un 6 sur 6. « Nous devons jouer notre jeu et prendre ces trois points. Nous allons tout donner. J’ai vu les images de la Lazio et ils ont énormément de qualités. Ils sont rapides sur les flancs et Immobile marque facilement. Si nous réalisons un bon résultat demain, nous serons sur la bonne voie. Tout le monde sait quoi faire et nous devons le montrer sur le terrain », a conclu le Néerlandais.