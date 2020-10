Sports, culture: la Flandre prend de nouvelles mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus

Culture

À partir de vendredi 18 heures, toutes les salles de spectacles et centres culturels du nord du pays devront fermer leurs portes. Les grands événements publics y seront également interdits. Tous les événements à l’intérieur avec plus de 40 personnes seront interdits.

Si tous les lieux culturels doivent fermer, les bibliothèques pourront toutefois rester ouvertes.

Sports

Les activités sportives sont en grande partie mises à l’arrêt. Dans le secteur de la jeunesse, toutes les activités impliquant des nuitées sont également désormais proscrites. Le sport pour les plus de 12 ans n’est plus permis qu’en extérieur, et par groupe de quatre tout au plus. Les piscines, les centres de fitness, les bowlings doivent fermer.

Commerces

Dans les commerces, les clients ne peuvent être accompagnés que d’une seule personne seulement dorénavant. Les marchés hebdomadaires sont maintenus. Seuls. Les marchés aux puces, marchés de Noël et autres sont désormais prohibés.

Télétravail, cultes, maisons de repos

Les Flamands sont par ailleurs invités à télétravailler au maximum. Les cultes, les enterrements et les mariages sont à nouveau limités à 40 participants.

Les modalités de visite dans les maisons de repos sont également resserrées.