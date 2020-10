Pas de cas de coronavirus supplémentaire au Cercle de Bruges

Après les tests au coronavirus passés lundi, le Cercle de Bruges ne compte aucun cas positif supplémentaire, a annoncé mardi la formation brugeoise. Les joueurs qui avaient été testés positifs la semaine dernière n’ont pas participé aux tests et restent en quarantaine. De nouveaux tests seront réalisés mercredi, à trois jours du match contre Charleroi.

Le Cercle avait vu son match du week-end dernier contre Mouscron annulé à cause de nombreux cas positifs chez les Hurlus. Les Brugeois ont également annoncé six nouveaux cas positifs dimanche au sein du groupe de joueurs après avoir annoncé un cas positif deux jours plus tôt.

Conformément au protocole de la Pro League, les clubs peuvent demander le report d’un match en cas de sept tests positifs au sein de l’équipe première. Le déplacement du Cercle à Charleroi samedi prochain est donc en suspens.