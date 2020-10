Ligue des champions: Manchester City, avec De Bruyne à l’assist, domine l’OM, le Real Madrid décroche le partage (vidéos)

Cette victoire permet à l’équipe de Diego Simeone de prendre la 2e place du groupe A, à trois points derrière le Bayern mais avec deux longueurs d’avance sur le Lokomotiv Moscou et Salzbourg.

Lors de la troisième journée, mardi 3 novembre, l’Atlético se déplacera à Moscou chez le Lokomotiv, battu (2-1) à domicile par le Bayern qui jouera lui le même jour à Salzbourg.

1-0 Llorente (29)

1-1 Szoboszlai (40)

1-2 Berisha (47)

2-2 Joao Felix (52)

3-2 Joao Felix (85)

Groupe B

Borussia Monchengladbach – Real Madrid 2-2

Eden Hazard a joué ses premières minutes de la saison avec le Real Madrid, qui a arraché un point à Mönchengladbach (2-2) lors de la 2e journée de la Ligue des champions mardi (groupe B). Le Diable rouge, qui s’était occasionné une blessure musculaire à la jambe droite fin septembre, a remplacé Vinicius à la 70e minute. Le score était alors déjà de 2-0, Marcus Thuram ayant trompé Thibaut Courtois à la 33e et la 58e minute. Le Real a recollé au score en fin de match par Karim Benzema (87e) et Casemiro (90e+3).

Le Real prend son premier point en C1, après sa défaite face au Shakhtar Donetsk lors de la 1e journée. Le club ukrainien, qui a fait 0-0 contre l’Inter Milan de Romelu Lukaku en début de soirée, est en tête avec 4 points, devant Mönchengladbach et l’Inter (2) et le Real (1).

1-0 Thuram (33)

2-0 Thuram (58)

2-1 Benzema (87)

2-1 Casemiro(90+3)

Groupe C

Olympique Marseille – Manchester City 0-3

Kevin De Bruyne retrouvait lui une place dans le onze de base de Manchester City qui s’est imposé 0-3 à Marseille dans le groupe C. Le Diable Rouge s’était blessé lors du match de Ligue des Nations en Angleterre et avait rejoué pour la première fois samedi contre West Ham en montant au jeu à la 68e minute. Titulaire pour la première fois depuis le 3 octobre, KDB a délivré l’assist sur le premier but de City, planté par Torres à la 18e minute. C’est lui aussi qui a offert la passe décisive à Sterling sur le dernier but (81e), une minute avant de céder sa place à Palmer.

Les Cityzens dominent le groupe C avec 6 points, devant Porto (3) et l’Olympiakos (3), l’OM étant dernier avec 0 point.

1-0 Torres (18)

2-0 Gundogan (76)

3-0 Sterling (81)

Porto – Olympiakos 2-0

Après une défaite inaugurale en Ligue des champions face au favori du groupe C Manchester City, Porto s’est rassuré en l’emportant sur l’Olympiakos (2-0), mardi au stade du Dragon.

Fabio Vieira a puni l’Olympiakos dans le premier quart d’heure (11e) et Sergio Oliveira a tardivement fait le break en seconde période (85e).

Avec ce succès, le 100e du FC Porto en C1, les Dragons prennent leurs trois premiers points et la seconde place du groupe C, à égalité avec l’Olympiakos. Le leader Manchester City, qui a corrigé l’Olympique de Marseille au Vélodrome (3-0), est à trois longueurs, l’OM fermant la marche sans avoir marqué le moindre point.

1-0 Vieira (11)

2-0 Sergio Oliveira (85)

Groupe C

Liverpool – Midtjylland 2-0

Fortement remanié en attaque, Liverpool a assuré un succès minimal contre les Danois de Midtjylland (2-0), mais ont encore perdu un défenseur sur blessure avec la sortie de Fabinho.

Les 3 points de la soirée, qui portent à 6 le total des Reds, en tête du groupe D.

Il a fallu attendre le début de la seconde période et un joli une-deux entre Trent Alexander-Arnold et le milieu offensif suisse, suivi d’un centre à ras de terre pour Jota qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond, pour que les Reds fassent la différence (1-0, 55e).

Mohamed Salah, entré en jeu à l’heure de jeu, a rajouté un pénalty dans le temps additionnel (2-0, 90+3).

Mais ce succès est presque éclipsé par une nouvelle mauvaise nouvelle touchant la défense. Lors d’une phase de repli, Fabinho a interrompu sa course et demandé à être soigné, avant de devoir être remplacé par le jeune Rhys Williams (19 ans), pour ce qui semble être une blessure musculaire.

1-0 Jota (55)

2-0 Salah (90+2 pen)

Atalanta Bergame – Ajax Amsterdam 2-2

0-1 Tadic (30 pen)

0-2 Traoré (38)

1-2 Zapata (54)

2-2 Zapata (60)