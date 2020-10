Il reste 35 djihadistes belges emprisonnés en Syrie

Ils sont encore 35. 14 hommes et 21 femmes, enfermés en Syrie dans des camps ou des prisons sous autorité kurde. C’est le bilan d’un article, publié ce mercredi par Thomas Renard et Rik Coolsaet, de l’Institut Egmont, un an après l’offensive turque dans le nord de la Syrie.

A ces 35 hommes et femmes s’ajoutent au moins 38 enfants, la plupart en bas âge, détenus avec leurs mères le plus souvent dans le camp tristement célèbre d’Al-Hol. Enfin, deux Belges sont détenus en Irak. Ces Belges font partie d’un contingent de plus d’un millier d’Européens détenus en Syrie pour leur proximité avec le groupe terroriste Etat islamique.

Selon les chercheurs, la situation dans ces camps et ces prisons se sont encore dégradées depuis l’offensive turque. Les risques (sanitaires, sécuritaires, diplomatiques…) ont augmenté. Des évasions se sont produites, même si le scénario du pire – une évasion massive de djihadistes – n’a heureusement pas eu lieu. Pour combien de temps ?