Qualifications Euro 2022: les Red Flames atomisent la Lituanie et joueront leur «finale» face à la Suisse (0-9, vidéos)

La Belgique s’est imposée 0-9 en Lituanie mardi lors de la 7e journée des qualifications pour l’Euro féminin 2022. Les Red Flames, deuxièmes du groupe H, affronteront la Suisse le 1er décembre pour la ’finale’ pour la première place, directement qualificative pour l’Euro 2022 en Angleterre.

Face à la lanterne rouge de leur groupe (6 défaites en 6 matches), les Red Flames mettaient le pied sur le ballon dès les premières minutes et étaient rapidement récompensées. Tessa Wullaert ouvrait le score sur coup franc (12e) et la Belgique doublait la mise 120 secondes plus tard sur un but contre son camp de Liuzinaite.