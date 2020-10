Les activités de Carrefour en Belgique en hausse au 3e trimestre

A magasins comparables, hors essence et calendaire et à changes constants, la progression des ventes est de 8,4%, soit la "meilleure performance depuis au moins 20 ans" de Carrefour en la matière, le PDG Alexandre Bompard, cité dans un communiqué, évoquant une "excellente dynamique".

En Belgique, à magasins comparables également, Carrefour progresse de 5,4% et "poursuit sa dynamique de gains de part de marché initiée en début d'année. Le groupe poursuit les investissements prix avec la campagne "Prix Sains" lancée début septembre.