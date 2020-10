Écoles: «Reconfiner des semaines entières sera très problématique», alerte l’administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, était l’invité de La Première ce mercredi matin. Il a confirmé que la rentrée après le Congé de Toussaint aura bien lieu le 12 novembre. « Actuellement, c’est toujours le cas, il y a des réunions qui doivent se tenir avec les acteurs, syndicats, parents. »

Mais pour combien de temps les écoles resteront ouvertes, alors que tous les indicateurs sont au rouge en Belgique ? « On voit que maintenir les écoles ouvertes est une priorité, c’est nécessaire. L’enseignement à distance fonctionne pour une partie des élèves mais pas pour tout le monde. : On peut faire un certain nombre de choses mais sur le long terme, ce n’est pas possible . »

« Si on doit prolonger de quelques jours après le congé, ce n’est pas un problème. Ce qu’il faut éviter, c’est de repartir sur des semaines, des mois entiers de confinement. S’il doit y avoir des phasages, c’est possible, mais si on doit reconfiner des semaines entières, ce sera très problématique pour les élèves. »

Julien Nicaise évoque un enseignement hybride, où la moitié des élèves viendrait en classe, tandis que l’autre travaillerait à distance comme solution alternative. « C’est une piste un peu plus réaliste que d’imaginer que pendant des semaines entières, les adolescents ne seront plus en classe. »