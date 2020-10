Installer ses panneaux solaires en hiver, une bonne idée !

Pourquoi attendre les beaux jours et risquer de perdre une partie de votre production solaire ? En lançant le chantier cet hiver, vous profiterez à coup sûr du meilleur rendement de l’année. Car contrairement aux idées reçues sur les panneaux solaires , ce n’est pas l’été qu’ils produisent le plus, c’est au printemps ! Ainsi, chez les clients d’ENGIE, au printemps 2020, la production photovoltaïque s’élevait en moyenne à 20,5 kWh/jour contre 16,8 kWh en été. Découvrez ici pourquoi et, surtout, combien de kWh produisent les panneaux solaires selon les saisons .

Le prix des panneaux solaires a chuté. Votre épargne ne vous rapporte plus rien. Vous souhaitez faire un geste pour la planète. Vous avez pris votre décision, ou presque : vous allez installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit. Question : ne faudrait-il pas attendre le printemps ? Réponse : non ! De novembre à février, c’est aussi le bon moment. Voire même, un très bon moment.

Votre installateur sera plus disponible

C’est un paradoxe. On a toujours tendance à faire appel aux techniciens lorsqu’ils sont le plus débordés. Pensez au chauffagiste pour l’entretien de la chaudière l’hiver alors qu’il serait beaucoup plus dispo l’été. C’est pareil pour les installateurs photovoltaïques. Ils sont surchargés au printemps et en été, beaucoup mois en automne et en hiver. En les sollicitant à cette période, vous serez davantage en tête de liste sur leur carnet de commandes. Pour le coup, on vous aide à comparer les devis et à choisir le type de panneaux solaires adéquat pour votre maison.

Quoi qu’il en soit, la neige est le seul vrai ennemi des panneaux solaires en hiver. Mais en Belgique, elle est plutôt rare… Si elle est peu abondante et que vos panneaux sont bien inclinés, son adhésion sera limitée et lorsqu’une zone sera dégagée, la chaleur produite engendrera sa fonte. La neige peut toutefois avoir un bon côté : présente autour des panneaux, et pas dessus, elle permet aux rayons du soleil de s’y réfléchir et donc aux panneaux photovoltaïques de capter plus de rayonnement au mètre carré !

