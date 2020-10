15% de rendement annuel pour les panneaux solaires en Wallonie

En 2021, votre économie sera même de 1050 €

Nous avons fait le calcul de la rentabilité des panneaux solaires en Wallonie en 2021. Si vous installez 14 panneaux photovoltaïques, ce qui vous permettra de couvrir une consommation de 4000 kWh par an (un ménage belge consomme en moyenne 3500 kWh d’électricité par an), votre investissement sera d’environ 5500€ mais vos économies d’énergie s’élèveront à 1050€ en 2021. Et même en tenant compte d’un tarif prosumer qui s’élèverait à 280€ à partir de 2024, vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement en 6 ans et un rendement moyen de 15% l’an durant 25 ans !