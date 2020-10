Coronavirus: l’épidémie s’accélère en Flandre, les hospitalisations doublent tous les 6 jours

« Les indicateurs sont au rouge. Hier, 689 hospitalisations ont été déclarées, ce qui est plus que le pic du 28 mars. Ces chiffres vont continueront à augmenter, au moins pendant quelques jours ». À ce rythme, nous atteindrons 2.000 patients en soins intensifs d’ici le 6 novembre, affirme le Centre de crise.

Le nombre d’hospitalisation double tous les 8 jours, et tous les 6 jours pour la Flandre. 5.554 patients sont actuellement hospitalisés. « Si les tendances se poursuivent, nous devront atteindre les 1.000 patients aux soins intensifs dans les deux jours, et les 2.000 patients pour le 6 novembre. Ce scénario n’est pas certain mais ne peux plus être exclu ».