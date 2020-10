Centre de crise: «L’égoïsme est l’allié du virus»

Le Centre de crise a fait le point ce mercredi matin : tous les indicateurs sont à la hausse. « Le virus est comme un poisson dans l’eau », a prévenu Steven Van Gucht.

« On pourrait penser qu’il est clair pour tout le monde que la situation est dramatique. Et pourtant certains mettent en doute la gravité de la situation ou la prennent à la légère et ignorent les mesures sanitaires, des personnes qui privilégient leur individualisme avant la santé publique. Nous avons un message pour eux : l’égoïsme est l’allié du virus » a déclaré Antoine Iseux, porte-parole interfédéral.