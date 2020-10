Coronavirus: Alexandre De Croo rencontre les ministres-présidents ce mercredi midi

À la suite des mesures prises par la Région flamande, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a annoncé mardi soir qu’il invitait les ministres-présidents des entités fédérées ce mercredi pour une consultation. « Nos citoyens et entreprises ont tout intérêt à ce que les règles soient claires et sans équivoque pour l’ensemble du pays », a-t-il souligné sur Twitter.

De so côté, le gouvernement wallon demande un renforcement urgent des mesures contre le coronavirus. Il plaidera en ce sens auprès des autres régions et du Premier ministre. « J’insisterai au comité de concertation pour qu’on aille le plus loin possible ces prochains jours dans le sens d’un confinement élargi » a déclaré Elio Di Rupo au parlement wallon ce mercredi matin.