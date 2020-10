Toutes les compétitions de hockey à l’arrêt en Belgique

La Fédération belge de hockey a décidé de clarifier la situation suite à l’évolution très négative des conditions sanitaires dans notre pays mais surtout, après l’entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement au niveau fédéral, communautaire et régional. Les Organes d’Administration des trois entités (ARBH, VHL et LFH) se sont réunis ces derniers jours afin de prendre les décisions les plus cohérentes possibles.

« La décision principale est d’arrêter toutes les compétitions, aussi bien en Wallonie, à Bruxelles, qu’en Flandre. La décision d’appliquer cette mesure pour toutes les catégories d’âge et pour tout le territoire belge – alors qu’en Flandre et en Wallonie, les matchs pour les catégories U7-U12 pourraient en théorie se poursuivre – a été motivée par la volonté de participer de la façon la plus forte possible, aux efforts demandés à chacun, dans le cadre de la lutte contre le virus. Les matchs amicaux sont également interdits. »

Pour les catégories U7 àU12, les entraînements restent autorisés avec contact et sans restriction sur le nombre de participants autorisés. A partir des U14 et pour les adultes, les entraînements ne sont pas autorisés. Ils sont également interdits pour les équipes de division d’honneur dames et messieurs.

Compte tenu du grand nombre de compétitions annulées dans les différentes catégories, l’ARBH a également été décidé de supprimer le critérium d’hiver prévu dans les compétitions jeunes ainsi que les coupes chez les adultes. « Cela nous permettra de donner la priorité aux championnats en cours. Nous espérons de cette façon pouvoir reprogrammer pendant les mois d’hiver le plus grand nombre possible de matchs de championnat. »