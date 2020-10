Coronavirus - Un magasin sur deux, voire davantage, ne survivra pas à la crise, craint l'UCM

Financièrement, près d'un commerçant sur deux atteint la limite, selon un sondage mené par l'Union des classes moyennes (UCM) auprès des commerçants indépendants non alimentaires de Wallonie et de Bruxelles une semaine après la fermeture de l'horeca le 19 octobre. Un magasin sur deux, voire davantage, ne survivra pas à la crise liée au Covid-19 et à un nouveau confinement, craint l'UCM.

Par Belga