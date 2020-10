Europa League: l’Antwerp veut «accrocher le meilleur résultat possible» face à Tottenham

Ritchie De Laet et Lior Refaelov sont deux pions importants du dispositif d’Ivan Leko depuis le début de saison. Le défenseur central et le milieu offensif ont admis avoir des ambitions avant le duel entre l’Antwerp et Tottenham jeudi (18h55) lors de la deuxième journée du groupe J de l’Europa League.

« Nous avons évidemment beaucoup de respect pour Tottenham, encore récent finaliste de la Ligue des Champions (lors de la saison 2018-2019, ndlr) mais une fois que le match débutera, nous allons tenter d’accrocher le meilleur résultat possible », a déclaré Refaelov mercredi en conférence de presse. « Nous sommes dans une bonne période mais nous ne devons pas oublier que c’est Tottenham. On doit rester réalistes et se concentrer sur notre tâche. »