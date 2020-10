Europa League: Wim De Decker espère voir La Gantoise se reprendre face à Hoffenheim

Ce sont des Buffalos en proie au doute qui recevront Hoffenheim jeudi lors de la 2e journée de l’Europa League. La Gantoise, larguée en championnat avec 9 points sur 30, reste en effet sur trois défaites d’affilée, dont celle face au Slovan Liberec (1-0), considérée comme l’équipe la plus faible du groupe, la semaine dernière en Europa League.

« Je m’attends à un match très difficile contre les Allemands. Hoffenheim est une équipe très compacte et très bien organisée », a déclaré l’entraîneur gantois Wim De Decker mercredi lors de la conférence de presse d’avant-match. « Nous allons y aller à fond. Ce sera intéressant de voir comment nous avons évolué dans ce genre de matches. J’espère que nous allons redresser la barre. Plusieurs signaux nous montrent que nous sommes sur le bon chemin. On le voit dans le vestiaire, lors du travail quotidien, etc. Malheureusement, cela ne se traduit pas encore en points ».

Hoffenheim, actuel 9e de Bundesliga et vainqueur de l’Étoile Rouge Belgrade (2-0) la semaine passée, est sans aucun doute l’équipe la plus forte du groupe L. « Je dis aussi cela pour motiver mes joueurs », dit le coach gantois. « Ils savent ce qu’ils doivent faire et connaissent l’adversaire. À nous de poser des problèmes à Hoffenheim ».

Laurent Depoitre s’est blessé lundi face à Genk et sera absent jeudi. « Les nouvelles concernant Laurent ne sont pas bonnes. Il souffre d’une déchirure musculaire et sera longtemps indisponible », explique Wim De Decker. Vadis Odjidja est lui de retour. « Vadis Odjidja est monté au jeu à la fin du match contre Genk. Les choses vont dans le bon sens pour lui, mais c’est une autre question de savoir s’il sera titulaire. Il a bien réagi après sa montée au jeu, c’est bon signe ».