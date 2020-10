Nuisances des avions: l’État condamné à payer plusieurs millions d’euros de dommages

La Cour d’appel a condamné, dans un arrêt du 22 octobre dernier, l’État belge à payer plusieurs de millions d’euros à plus de 300 riverains de la piste 02/20 de l’aéroport national. Motif : il a permis depuis 2004 un usage préférentiel de cette courte piste initialement destinée jusqu’alors à une fonction accessoire. La hauteur du montant repose sur une estimation de l’association Wake-up Kraainem, au départ des montants évoqués dans l’arrêt en fonction de l’exposition des uns et des autres aux niveaux de bruit. Il n’y a plus d’appel possible de cette décision.

Une lecture attentive de l’arrêt permet d’observer que les plus de trois cents préjudiciés sont des habitants des communes de Crainhem, Wezembeek-Oppem, et Woluwe-Saint-Pierre. Ceux-ci se plaignent de survols intensifs et bruyants, démultipliés par des atterrissages devenus préférentiels depuis février 2004 et les mesures du plan de dispersion mis en place par le ministre de la Mobilité de l’époque, Bert Anciaux. Lire aussi Survol de Bruxelles: un dossier où il y a un peu de tout mais rien de très cohérent La Cour d’appel reconnaît que la configuration de la piste engendre des survols de zones très densément peuplées à basse altitude.