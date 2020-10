Coronavirus: Rocco Siffredi testé positif

La star du porno Rocco Siffredi, sa femme, ses deux fils et leurs employés ont été testés positifs au coronavirus, a appris l’AFP mercredi auprès de l’acteur italien quinquagénaire, qui réside à Budapest.

«Malheureusement, j’ai été contaminé lors d’un tournage à Rome mi-octobre», a indiqué M. Siffredi, qui se trouvait dans la capitale italienne avec sa femme, Rosa Caracciolo, une ancienne Miss Hongrie, sur le tournage d’une série en projet consacrée à sa vie.

«On a eu des symptômes grippaux dès le lendemain de notre retour à Budapest avec ma femme et on a fait deux tests disponibles en pharmacie, qui se sont révélés négatifs», a-t-il expliqué par téléphone. «Mais comme l’état de ma femme ne s’améliorait pas, on a fait un test moléculaire (test PCR) hier matin (mardi, NDLR) et on nous a rappelés dès le soir même, pour nous dire que nous étions tous les deux positifs», a regretté cette figure emblématique du cinéma pour adultes, s’exprimant en français.

La star italienne du X, qui réside en Hongrie, a ajouté que ses deux employés, âgés de 65 et 75 ans, ainsi que ses deux fils majeurs, avaient également contracté le virus.