Coronavirus: les hospitalisations seront inévitablement plus nombreuses qu’au printemps, selon des chercheurs belges

Le nombre d’hospitalisations liées à la seconde vague de Covid-19 sera inévitablement plus élevé que celui enregistré lors du printemps 2020, selon les simulations établies par différentes universités belges. La capacité maximale en termes de soins intensifs pourrait en outre être dépassée en cas d’assouplissement des mesures décidées le 19 octobre dernier, avertissent mercredi plusieurs chercheurs dans un communiqué commun. Ceux-ci qualifient d’ailleurs la situation « d’extrêmement critique ».

Les universités de Namur, Gand, Bruxelles et de Hasselt/Anvers ont développé chacune un modèle permettant de prédire la propagation du Sars-CoV-2 en Belgique. Un consortium d’experts en modélisation mathématique a dès lors été mis sur pied avant l’été afin de comparer les différents modèles entre eux et ensuite de les valider. Chaque modèle repose en effet sur des hypothèses propres, rappellent les chercheurs. Il est à noter que ces différents scénarios ne tiennent pas compte des dernières mesures régionales prises par la Wallonie, Bruxelles et la Flandre.