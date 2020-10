La Pro League de Hockey reprend: «Elle est indispensable pour nos Red Lions» (podcast)

Christine Schreder, Maxime Luyckx et Laurent Toussaint sont les invités de notre podcast.

C’est (enfin) le retour de la Pro League de hockey en Belgique avec au programme pour les Red Panthers et les Red Lions des rencontres à Uccle face à la Grande-Bretagne le 31 octobre et le 1er novembre ainsi que contre les Pays-Bas le 4 novembre.

Pour évoquer cette Pro League et bien d’autres choses, nous avons donné la parole Christine Schreder, journaliste sur Voo Sport World, Maxime Luyckx ex-Red Lions et consultant sur VooSport World et Laurent Toussaint, notre expert hockey.

Les thèmes abordés dans ce podcast sont :

1. Dans un contexte, on le sait, très particulier, qu’attendre de cette Pro League et de ces rencontres face à la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ?