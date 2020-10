Vainqueur au sommet de la 8e étape du Tour d’Espagne, Roglic s’est rapproché de Carapaz: «J’ai saisi l’opportunité»

Tenant du titre sur les routes du Tour d’Espagne, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a une nouvelle fois fait étalage de ses qualités de grimpeur. Mercredi, le Slovène s’est imposé en solitaire au sommet de l’Alto de Moncalvillo, théâtre de l’arrivée de la 8e étape. Il a profité de ce succès pour se rapprocher de Richard Carapaz, leader et deuxième du jour.

Cette huitième étape constituait un nouveau juge de paix dans une Vuelta résolument tournée vers l’offensive. Pour beaucoup d’observateurs, l’Alto de Moncalvillo, qui présentait des passages à 13 et 14 %, était la principale difficulté depuis le départ de la Vuelta à Irun.

Déjà vainqueur de la première étape, le Slovène a finalement remporté son duel contre Carapaz, confirmant que la victoire finale devrait a priori se jouer entre les deux hommes. « C’était une montée difficile mais il faut prendre les opportunités qui viennent. J’ai couru en fonction de mes sensations. Je suis toujours heureux de gagner. Donc s’il y a une opportunité, je la prends. Heureusement, j’avais de bonnes jambes et je suis content d’avoir gagné. C’est aussi sympa de reprendre du temps, mais je suis surtout ravi de m’être imposé », a ponctué Roglic, qui est désormais à 13 secondes de Carapaz au général.

L’Équatorien, battu pour quelques secondes mercredi au terme d’un beau duel, s’estime toujours dans le coup. « Ça me motive beaucoup parce que ça rend la course plus excitante pour les spectateurs et aussi pour nous, en étant à ce niveau. On va avoir deux jours qui semblent être plus tranquilles mais on ne sait jamais ce qui nous attend », a expliqué le vainqueur du Tour d’Italie 2019.