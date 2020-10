Coronavirus: Emmanuel Macron a pris sa décision, un reconfinement est l’hypothèse la plus probable

Des projections alarmantes de l’Institut Pasteur, remises à jour lundi et d’après lesquelles 98% des lits de réanimation seraient occupés à la date du 6 novembre par des patients Covid, ont nourri les conseils de défense qui se sont déroulés mardi et mercredi matin, selon Les Echos.

Emmanuel Macron a pris sa décision: le président annoncera mercredi à 20 heures «la nouvelle étape», peut-être le reconfinement des Français, de la course de vitesse contre la progression exponentielle du Covid-19.

Mercredi, le chef de l’Etat a «ouvert le conseil des ministres en insistant sur la dégradation massive, générale et largement inattendue que connaît l’Europe depuis plusieurs jours», a rapporté le porte-parole Gabriel Attal. Le porte-parole, qui avait énuméré mardi soir les mesures «possibles» — «un élargissement du couvre-feu, »un confinement soit «territorialisé», soit «national»- a précisé qu’Emmanuel Macron avait tranché définitivement à l’occasion d’un conseil de défense précédant le conseil des ministres.

L’hypothèse qui semble la plus probable serait un confinement d’une durée de quatre semaines, c’est-à-dire jusqu’à la fin novembre, éventuellement renouvelable. Il serait moins strict que celui de mars puisque les crèches, écoles et collèges, ainsi que des commerces essentiels, resteraient ouverts, à l’image de celui imposé en Irlande. L’incertitude demeure sur l’ouverture des lycées et des universités.