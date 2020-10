Le Bayern Munich honore les 75 ans de Gerd Müller, le meilleur buteur de son histoire

Le Bayern Munich va honorer le meilleur buteur de son histoire Gerd Müller qui fêtera le 3 novembre ses 75 ans. Le jour de son anniversaire, le club vainqueur de la dernière Ligue des champions organisera une petite cérémonie dans le musée de l’Allianz Arena en l’honneur du « Bombardier ». Gerd Müller ne pourra y être présent pour des raisons de santé.

« Gerd Müller est, aux côtés de Franz Beckenbauer, l’acteur le plus important des 120 ans d’histoire du FC Bayern. La montée du club à un statut mondial porte les noms de Müller et Beckenbauer, ils ont jeté les bases de tous les succès qui ont été obtenus et célébrés ici depuis des décennies », a déclaré le président du Conseil Karl-Heinz Rummenigge, lui-même ancienne star du club.