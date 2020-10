Europa League: Chypre interdit l’entrée de Zahavi et Teze (PSV), deux ex-contaminés au coronavirus

Les autorités chypriotes ont refusé l’entrée sur leur territoire aux joueurs du PSV Eran Zahavi et Jordan Teze. Selon le club d’Eindhoven, la raison invoquée est qu’ils ont été testés positifs au coronavirus en début du mois.

Chypre, où le PSV affrontera l’Omonia Nicosie jeudi, utilise un protocole différent de celui des Pays-Bas et de l’UEFA. «Le PSV et l’UEFA ont été informés mardi», a affirmé l’Omonia. Désormais, les deux parties s’efforcent de convaincre les Chypriotes que les joueurs ont été laissés à tort à Eindhoven.

Zahavi et Teze ont été testés positifs au début du mois et, guéris, ils sont revenus dans le noyau pour le match de dimanche contre Vitesse. Ils étaient même titulaires.

Outre les six joueurs absents à Arnhem (Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joel Piroe et Maxime Delanghe), Nick Viergever manquera le match d’Europa League de jeudi à cause d’une infection au coronavirus. Avec Zahavi et Teze, cela porte à neuf le nombre de forfaits du PSV à cause du virus.