Reconfinement en France: les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a frappé fort. Le président français a annoncé de nouvelles mesures afin d’endiguer la deuxième vague de la pandémie lors d’une allocution télévisée. La France va reconfiner à partir de ce vendredi et tout le territoire sera concerné. Ce nouveau confinement restera en vigueur jusqu’au 1er décembre au moins.

Les déplacements entre régions seront interdits et un couvre-feu sera instauré dans toute la France. Les commerces « non-essentiels » devront fermer, tout comme les bars et restaurants. Les crèches et les écoles primaires resteront néanmoins ouvertes, mais de nouvelles dispositions seront imposées. Dans le supérieur, les cours se feront exclusivement à distance. Le télétravail sera par ailleurs généralisé.

Le Premier ministre Jean Castex détaillera l’ensemble des mesures jeudi à 18h30.

Tous en Europe « nous sommes débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et meurtrière que la première », avait déclaré Emmanuel Macron en préambule de son discours. « Quoi que nous fassions, près de 9.000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. » « Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d’efforts tous ensemble, mais ce n’est pas suffisant », avait indiqué le chef de l’Etat.