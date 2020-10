Coronavirus: voici les règles qui s’appliquent partout en Belgique

Le nouvel arrêté ministériel, qui harmonise et actualise les règles à suivre pour l’ensemble du pays, dans le cadre de la pandémie de covid-19 a été publié au Moniteur belge en début de soirée. Les mesures entreront en vigueur à minuit. Histoire que chaque Belge sache à quoi s’en tenir, il s’agit bien des règles qui sont valables sur tout le territoire belge et non des mesures qui sont seulement de mise en Flandre, en Wallonie et/ou à Bruxelles, a-t-on précisé au cabinet de la ministre de l’Intérieur.

Le couvre-feu

Le couvre-feu est maintenu entre minuit et 5h du matin, sauf en cas de déplacements essentiels. Bruxelles et la Wallonie ont par contre étendu leur couvre-feu de 22h à 6h du matin.

Les événements et les rassemblements

Les rassemblements de plus de 4 personnes ne sont pas autorisés.

Un maximum de 40 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux activités suivantes : les mariages civils ; les enterrements et les crémations et les événements religieux. Dans le respect des règles sanitaires, toujours.

Un maximum de 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes : les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association ; ainsi que les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l’article 18. Les camps, stages et activités sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis.

Pour ce qui est des manifestations, elles doivent être statiques avec un maximum de 100 participants et respect de la distanciation sociale.

La culture et le sport

Les établissements culturels, festifs, sportifs, récréatifs et événementiels sont fermés pour le public. Cela comprend : les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ; les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ; les discothèques et les dancings ; les salles de réception et de fêtes, sauf pour l’organisation des repas après les enterrements et les crémations ; les parcs d’attractions ; les plaines de jeux intérieures ; les salles de bowling ; les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d’hiver ; les piscines ; les foires commerciales, en ce compris les salons ; et les cinémas.

Par contre, les lieux suivants restent ouverts : les aires de jeux extérieures ; les espaces extérieurs des zoos et des parcs animaliers, des parcs naturels et des musées en plein air, en ce compris l’entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours ; les bibliothèques ; les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ; les parties extérieures des infrastructures sportives pour faire du sport individuellement ; les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l’animal ; les lieux culturels, mais uniquement pour l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis et l’accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans ; les salles de sport et les infrastructures sportives (pas les piscines), mais uniquement pour l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans et l’accueil des stages et des camps sportifs organisés par les autorités locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans, les entraînements des sportifs professionnels et les compétitions professionnelles.

Les compétitions sportives professionnelles et des entraînements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public. Les compétitions et des entraînements amateurs sont interdits, sauf pour les moins de 12 ans. Un seul accompagnant est permis par enfant.

L’horeca

Tous les établissements de restauration et de débits de boissons sont fermés, sont pour le take-away et la livraison à domicile jusqu’à 22h. L’alcool ne peut plus être vendu après 20h. Quelques exceptions : tous les types d’hébergement (et leurs restaurants), les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail, les facilités collectives pour les sans-abri, les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports.

Le télétravail

Le télétravail à domicile est la règle dans toutes les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête, dans la mesure où la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités et de services le permet. Tous les commerces, entreprises et services peuvent également planifier des moments de retour bien organisé et dans le respect des règles sanitaires, précise à nouveau l’arrêté.

Si cela n’est pas possible, les entreprises, associations et services doivent garantir les règles de distanciation sociale afin d’offrir un niveau de protection maximal.

Les transports publics

Le masque est obligatoire dans l’aéroport, la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique.

L’enseignement

Le soin est laissé aux Communautés de poser les règles pour les établissements de l’enseignement supérieur. Pour ce qui est de l’enseignement obligatoire, les conditions spécifiques sur le nombre de jour de présence à l’école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d’autres équipements de sécurité au sein des établissements, l’utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros sont également laissées aux soins des ministères de l’Éducation flamande, francophone et germanophone.