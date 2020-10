Philippe Clement positif après le partage du FC Bruges face à la Lazio (1-1): «C’était un grand match de plus aujourd’hui»

Interrogé au micro d’RTL Sport après le partage entre le FC Bruges et la Lazio à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, Philippe Clement s’est montré très fier de ses joueurs, malgré la déception de ne pas l’avoir emporté.

« On a deux feelings différents après ce match. D’un côté, je suis très fier à 90 % de notre manière de jouer, de notre attitude, de notre agressivité sans commettre de faute, et de notre capacité à trouver des espaces contre ce genre d’équipes. C’était très bien. De l’autre, j’ai 10 % de déception de ne pas avoir marqué le deuxième goal et d’avoir manqué d’efficacité. Mais nous sommes en plein ‘process’. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, et on manque d’expérience. Mais je pense qu’en termes de niveau de jeu, c’était notre meilleur match en deux ans de Ligue des champions. C’était un grand match de plus aujourd’hui », s’est enthousiasmé le coach brugeois.

Clement a toutefois refusé de s’emballer trop vite, et a insisté sur l’importance du prochain match face à Dortmund : « Maintenant, il faut qu’on joue match par match, sans regarder de trop au classement. On doit faire le maximum à chaque fois. Dortmund a une belle équipe, avec un budget je ne sais pas combien de fois supérieur au nôtre, et des joueurs plus expérimentés, mais c’est très important pour nos jeunes de vivre cette expérience. On a déjà fait deux bons matches. »