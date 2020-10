Dans le rouge, Airbus se dit armé pour surmonter la crise

L'avionneur européen a essuyé une perte nette de 767 millions d'euros entre juillet et septembre. Elle est notamment imputable à cette charge destinée à financer les mesures d'accompagnement liées aux 15.000 suppressions de postes annoncées en juin, dont 5.000 en France et 5.100 en Allemagne, sur les 134.000 que compte le groupe.

Son grand concurrent Boeing -qui peut aussi compter sur ses activités de défense et de services- a lui subi une perte de 449 millions de dollars sur la période. Il a annoncé mercredi 7.000 suppressions d'emplois supplémentaires, ramenant en deux ans ses effectifs de 161.000 à 130.000.

Airbus, dont le chiffre d'affaires a fondu de 27% au troisième trimestre, à 11,2 milliards d'euros, n'entend lui pas dévier du chemin tracé au printemps pour s'adapter à la crise. Et ce malgré une reprise du trafic aérien plus lente qu'attendu et de nouvelles restrictions décrétées ces derniers jours en Europe, notamment en France et en Allemagne.