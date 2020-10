Léger recul de l'inflation en Belgique en octobre

L'inflation a à nouveau été un peu plus faible en octobre, après plusieurs mois de hausse plus rapide des prix, signale jeudi Statbel, l'office belge des statistiques. Le taux d'inflation - qui exprime la mesure dans laquelle les biens de consommation deviennent plus chers - était de 0,74% en octobre, contre 0,90% en septembre et 0,82% en août.

Par Belga