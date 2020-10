Coronavirus - Une entreprise wallonne sur deux en faillite en cas de reconfinement sans aides (UWE) (2)

Six pour cent d'entre elles estiment qu'un second confinement les pousseraient à mettre la clé sous le paillasson, même avec des aides.

"Activité, investissement, embauche et exportations ont atteint leur niveau le plus bas depuis près de 20 ans", alerte l'UWE lors de la présentation de sa 37e étude conjoncturelle. En dehors de l'emploi, la situation est pire que ce qu'imaginaient les entrepreneurs wallons en mars pour tous ces indicateurs. La reprise partielle observée au 3e trimestre s'éloigne et l'UWE avertit qu'une crise à plusieurs chocs successifs se profile. "La récession que nous vivons est la plus profonde depuis la seconde guerre mondiale", résume l'organisation.

Elle évalue que le chiffre d'affaires des entreprises wallonnes chutera en moyenne de 11% pour 2021 par rapport à l'avant-crise. Pour expliquer cette diminution, 74% des entreprises évoquent l'absence de demande, 21% l'interdiction totale ou partielle d'activité et 18% le manque de personnel. Le taux d'absentéisme s'élève en effet à 7% dans les entreprises wallonnes en octobre, contre 4% en septembre. "La plus grande difficulté actuelle est d'avoir assez de personnel pour faire fonctionner les usines vu les quarantaines et écartements", témoigne un industriel à l'UWE.