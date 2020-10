Forte demande de crédits hypothécaires au troisième trimestre

Après un deuxième trimestre marqué par la crise du coronavirus et le confinement et lors duquel l'octroi de crédits hypothécaires a été fortement réduit, le marché de l'immobilier et la demande de crédits hypothécaires se sont rétablis au troisième trimestre.

Les 58.000 contrats octroyés sur cette période représentent toutefois toujours une baisse d'environ 17% par rapport au troisième trimestre de l'an dernier. Quant au montant des crédits accordés, il est inférieur de presque 12% à celui de la même période en 2019, selon les statistiques relatives au crédit hypothécaire publiées jeudi par l'Union professionnelle du Crédit (UPC).