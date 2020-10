RTBF: une version confinée de «Vifa for Life»

La crise sanitaire bouscule les initiatives solidaires en cette fin d’année. La 8e édition de l’opération « Viva for Life » de la RTBF n’y échappe pas, et les équipes sont contraintes de revoir leur plan initial : tout se déroulera au siège de Reyers à Bruxelles du 17 au 23 décembre, et non dans le cube à Tournai. Le concept, lui, ne change pas : trois animateurs (Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver) se relayeront dans un studio pendant 144 heures (6 jours et 6 nuits) pour animer l’opération sur VivaCité et sur Auvio afin de sensibiliser les auditeurs à la cause et appeler à soutenir les enfants qui vivent dans la précarité en Belgique. Comme d’habitude, ce marathon bénéficiera aussi d’une exposition en télévision.

Une émission solidaire sans public, c’est toujours un paradoxe. Mais, pas le choix, il faut se réinventer en cette période. « Le contexte de distanciation nous incite aussi à explorer de nouvelles formes d’ interactivité , avec une participation digitale du public, dans les différents défis, ou en soutien aux animateurs via un Fanwall . Invités, artistes, témoins feront leur entrée dans le studio via cet écran de liaison », indique le communiqué du service public. Si les conditions le permettent, Fanny Jandrain sillonnera la Wallonie et Bruxelles avec un bus pour aller à la rencontre des organisateurs de défis à Bruxelles et en Wallonie.