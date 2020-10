Se laver les mains a toujours été un geste du quotidien, mais avec le covid, le lavage de mains est devenu beaucoup plus fréquent et l’une de nos préoccupations majeures. Comment le savon arrive-t-il à éliminer le coronavirus ? C’est grâce aux propriétés des molécules qui le composent que le savon nettoie et parvient à éliminer les virus comme les bactéries.