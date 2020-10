3 raisons de participer au 1er salon virtuel de la Formation Continue UCLouvain

Il est fini le temps de nos parents et de nos grands-parents qui trouvaient un métier et restaient à leur poste jusqu’à leur retraite. Dans un monde en constante évolution et où les opportunités sont nombreuses, il est important d’évoluer, d’explorer et d’acquérir de nouvelles compétences. Comment faire ? En continuant à se former. Lors du 1er salon virtuel dédié à la Formation Continue de l’UCLouvain, vous découvrirez quelles sont les différentes possibilités. Rendez-vous virtuellement le 1er décembre de 16 à 20h. Nous vous expliquons pourquoi et comment y participer.

La formation continue est accessible à tous

Peu importe l’âge, la fonction, le parcours professionnel… Vous pouvez toujours vous former et vous spécialiser voire donner une autre orientation à votre carrière. Les études et les formations ne s’arrêtent pas à la sortie de l’école ou de l’université. Les adultes, déjà insérés dans la vie socio-professionnelle, ont aussi le droit, la capacité et les compétences pour apprendre de nouvelles choses. Est-ce pour autant incompatible avec la vie professionnelle et/ou de famille ? Que du contraire grâce aux horaires décalés ou adaptés.

Un salon en mode 100% virtuel pour en profiter pleinement

Nous n’allons pas vous rappeler les mesures sanitaires qui empêchent d’accueillir des visiteurs sur le campus de l’UCLouvain. Voilà pourquoi l’université a mis sur pied un salon en mode 100% virtuel comme si vous y étiez ! Au programme de cet événement virtuel, ce sont des conférences en direct sur divers thèmes mais aussi des chats avec des professeurs responsables de programmes, des gestionnaires de programmes, des conseillers en orientation ou encore aux études. Vous pourrez leur poser toutes vos questions sur la formation pour adultes, les différents programmes, les services d’accompagnement et d’orientation… comme si vous étiez sur place, à l’un des stands du salon.

Un catalogue étendu d’offre de formations

Se former oui, mais se former à quoi exactement ? Le choix ne manque assurément pas puisque la formation continue à l’UCLouvain, c’est plus de 250 formations organisées par les 14 facultés dans plus de 20 thématiques différentes : Langue et Communications, Droit et Philosophie, Psychologie, Environnement et Architecture… impossible de toutes les citer. Vous trouverez certainement la formation adaptée à votre pointure, à vos besoins, à vos envies, à vos défis.